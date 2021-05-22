 

“Большинство подписано на бревно”: Гарик Харламов нечаянно оскорбил Хабиба Нурмагомедова

22.05.2021, 13:38, Разное
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Популярный шоумен Гарик Харламов недавно в эфире юмористической передачи Comedy Club попал в несколько неоднозначную ситуацию. Желая “потроллить” телезвезду Ольгу Бузову, ведущий нечаянно нанес оскорбление чемпиону ММА Хабибу Нурмагомедову.
Изначально ситуация вовсе не предвещала резонанса, ведь гостем студии, ведущими в которой были Гарик Харламов и Павел Воля, стал Сергей Горшков – один из лучших на данный момент представитель фотоискусства на планете. Примечательно, что именно упомянутый мастер выиграл мировой конкурс “Фотограф года”. Демонстрируя свои достижения, Горшков презентовал один из своих лучших фотоснимков с изображением тигра, стоящего у дерева. Как пояснил фотограф, данное растение является “меточным деревом”: изначально под ним ставит свою “метку” самец, по которой самка животного впоследствии имеет возможность найти своего потенциального партнера. Далее Сергей Горшков назвал данное дерево “таежным Instagram”.

“Имеется в виду, что на тигра кто-то подписан там в лесу? У нас в российском Instagram большинство подписаны на бревно”, – пошутил Гарик Харламов. Неоднозначность ситуации “подогрел” Павел Воля, уточнив у соведущего, имеет ли он в виду в данном случае известного российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. И хотя в ответ экс-супруг Кристины Асмус пояснил, что его реплика касалась певицы и ведущей Ольги Бузовой, его собеседник уверенно напомнил: “У Хабиба больше всего подписчиков”.
Изображение взято с: [email protected]_nurmagomedov
Осознав, что несколько переусердствовал в проявлении своей иронии, Гарик Харламов призвал зрителей переподписаться на Ольгу Бузову. Стоит отметить, что ориентировочное количество подписчиков на страницу чемпиона ММА сейчас превышает отметку в 28 миллионов человек, ведущая же имеет в своем “арсенале” на 5 миллионов поклонников меньше. Об этом пишет Teleprogramma.pro.



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