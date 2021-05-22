Стилист Анна Шарлай назвала лучшие и худшие наряды Евровидения-2021

Стилист Анна Шарлай высказала свое мнение относительно нарядов участников «Евровидения-2021». Эксперт моды назвала лучшие и худшие костюмы, блистающие на сцене роттердамского Ahoi.

Сегодня в Нидерландах состоится финал «Евровидения-2021». Представители 26 стран выйдут на сцену концертного зала Ahoi в надежде завоевать главный приз международного песенного конкурса. Однако внимание публики традиционно приковано не только к вокалу и композициям, но и к концертным нарядам участников. Свою точку зрения о костюмах артистов высказала стилист Анна Шарлай, назвав лучшие и худшие одеяния конкурса.

По мнению эксперта моды, одним из лучших образов можно считать наряд представительницы РФ певицы Манижи. Лаконичный и яркий комбинезон красного цвета привлек внимание многих фанатов «Евровидения» и запомнится надолго. К тому же, выход девушки из объемного лоскутного платье выглядит весьма символично, учитывая мощный социальный посыл песни Russian women.

Понравился Шарлай и костюм солистки украинского коллектива Go_A Екатерины Павленко. Объемная зелёная шуба делала певицу похожей на русалку из украинских народных сказок, дополняя зажигательный номер в этническом стиле. А вот платье исполнительницы из Азербайджана Efendi российский эксперт назвала слишком простым для такого выступления. Также невысокого мнения Анна Шарлай об образе, в котором предстала перед зрителями болгарская участница. Проникновенную балладу, как пишет «Политэксперт», Виктория Георгиева пела в костюме, больше похожем на пижаму.

Источник: politexpert.net