“Это с другого канала”: Марина Кравец попыталась оправдаться за нелестные высказывания о Comedy Club

Популярная актриса комического жанра Марина Кравец недавно стала гостьей юмористической передачи Comedy Club, эфир которой был посвящен празднованию дня рождения телезвезды. Неоднозначную ситуацию на шоу спровоцировала одна из архивных видеозаписей знаменитости.

Желая сделать приятное имениннице, ведущий Гарик Харламов и остальные резиденты телешоу стали петь песню, восхваляющую Марину Кравец, однако вошедший Павел Воля вознамерился прервать всеобщее веселье. Он заявил, что нашел архивное видео, высказывания Кравец в котором несколько “подрывают” авторитет популярнейшей передачи. В частности, как показал продемонстрированный вскоре ролик, артистка задекларировала свою приверженность определенным принципам. Так, красавица подчеркнула, что представительница прекрасного пола, даже являясь участницей комических номеров, тем не менее не должна опускаться до уровня некачественных шуток, звучащих, к примеру, в рамках Comedy Club. “Это с другого канала. Это шестьсот лет назад было”, – такой извинительной тирадой попыталась оправдаться “пристыженная” Марина Кравец.

Стоит отметить, что упомянутая реплика именинницы была озвучена ей уже на пустой сцене, так как перед этим все резиденты шоу показательно покинули подмостки. Об этом пишет Teleprogramma.pro.