 

Макрон поднял бокал в честь открытия ресторанов после карантина под “Будьмо!” и выпил за Украину

22.05.2021, 13:36, Новости дня
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“Президент Макрон поднял первый бокал под “Будьмо!”: “За Украину!” – говорится в сообщении посольства.

Довгоочікуване відкриття террас у Франції. Президент Е.Макрон підняв перший келих під «будьмо!»: «За Україну!» President Emmanuel Macron boit un verre pour fêter la réouverture des terrasses avec «bud’mo! » : «À l’Ukraine! ». Vive l’amitié. https://t.co/OnkY182ZA4

— UA Embassy in France (@UKRinFRA) May 21, 2021

На видео, опубликованном BFMTV, Макрон, которого угостили коктейлем в одном из заведений Парижа, поднимает бокал с тостом: “Ваше здоровье!” В это время из толпы кто-то сказал: “Будьмо!” Макрон после этого еще раз поднял бокал: “За Украину!”

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/videos/2145650668911222/

Контекст:

Франция постепенно снимает карантинные ограничения. С 19 мая заведениям питания разрешили открыть террасы, но не более чем для шести человек за столом.

С 9 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри (не более шести человек за столом), будут открыты спортзалы. В стране введут специальный “санитарный пропуск”, который получат привитые от коронавируса граждане или те, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Пропуск позволит посещать крупные мероприятия (до 5 тыс. человек) в культурных центрах, на стадионах, ярмарках и выставочных ярмарках. Кроме того, иностранные туристы с таким пропуском смогут посещать Францию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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