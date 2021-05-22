 

Джамала назвала своих фаворитов на “Евровидении 2021”

22.05.2021, 13:36, Новости дня
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“Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go-A. Они для меня вне конкуренции, и я точно знаю: ребята чувствуют поддержку каждого из нас”, – поделилась певица.

Артистка также рассказала о трех своих фаворитах, но брала во внимание лишь выступление артистов в полуфинале. По мнению Джамалы, к финалу все может кардинально поменяться.

“Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гьона Мухарремая. И конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они волшебные! Уверена, это может сработать”, – сказала Джамала.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса, кроме Go-A из Украины, также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. 

20 мая состоялся второй полуфинал конкурса. Из 17 участников финалистами стали представители 10 стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Их выступления 

Страна, чей представитель победит, в 2022 году станет местом проведения следующего “Евровидения”.

В этом году из-за пандемии коронавируса ко всем участникам конкурса применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности от COVID-19 – все, кто работает на территории стадиона, должны каждые два дня сдавать тесты на коронавирус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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