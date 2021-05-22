Глинская поделилась рецептом черничного кекса с шоколадной глазурью

“Сегодня я поделюсь с вами рецептом простого, из доступных ингредиентов, но при этом такого нарядного кекса! Вкуснейший черничный кекс под шоколадной глазурью любой день сделает праздничным. Может, устроим себе праздник на выходных”, – отметила она в Instagram.

Для теста кекса необходимо 180 г муки, 8 г разрыхлителя, 150 г сливочного масла (размягченного, 82%), 130 г сахара, 150 г яйца, цедра лимона (по желанию) и 100 г черники (замороженной).

Сироп делается из 150 мл воды и 100 г сахара.

Для шоколадной глазури понадобится 100 г шоколада, 10 мл растительного масла (рафинированного) и 10 г вишни (или других ягод, сублимированных или вяленых).

Подробную инструкцию по приготовлению кекса Глинская опубликовала в YouTube.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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