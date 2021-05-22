“Шахтер” назначит Де Дзерби главным тренером клуба 26 мая – СМИ

Отмечается, что домашний матч чемпионата Италии Серии А против клуба “Лацио”, который состоится 23 мая, станет последним для Де Дзерби на посту главного тренера “Сассуоло”.

По информации TRANSFERmarketWEB, итальянский наставник подпишет двухлетний контракт с украинским клубом.

За тур до окончания чемпионата Италии “Сассуоло” идет восьмым в турнирной таблице Серии А, имея в активе 59 набранных очков после 37 игр.

Контекст:

Главный тренер “Шахтера” португальский специалист Луиш Каштру 9 мая объявил, что уходит из донецкого клуба. Через три дня уход наставника подтвердили в ФК “Шахтер”.

Каштру был 33-м тренером в истории “Шахтера”, сменив в июне 2019 года другого португальца Паулу Фонсеку.

Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщало, что новым наставником “Шахтера” может стать Де Дзерби.

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