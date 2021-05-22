Мнение: Абсурд

На полном серьезе российским гражданам запрещена петрушка. Правда, только один сорт – кудрявая петрушка. И не сама зелень, а ее семена. Якобы из них можно выдавливать масло, содержащее какие-то наркотические вещества. Саму кудрявую петрушку выращивать и даже употреблять в виде зелени разрешено. Правда, всегда возникнет вопрос – а как ты ее сажал? Семенами? Значит, наркобарон, однозначно. Любопытно, что семена этой самой петрушки на самом деле легально продаются. Причем по таким ценам, что давить из них заветное эфирное масло, что-то там содержащее – дешевле слетать в Колумбию, заодно заглянув и в Афганистан, чтоб два раза не вставать.

Запреты (а государство российское кроме запретов уже давно ничего не генерирует) множатся и приобретают всё более абсурдный характер. Борьба с наркотическими растениями на фоне огромной массы гораздо более дешевых синтетических наркотиков – это тот самый абсурд. В общем-то, понятно – нынешний режим подмял под себя наркоторговлю и фактически контролирует все потоки, отламывая для себя солидную долю. Даже сейчас есть масса информации, как нынешние руководители страны создавали в портах "черные дыры", через которую наркотрафик ходил во всех направлениях. Спецборты авиаотряда "Россия", челночащие в сторону центров мирового производства наркотиков, уже никого не удивляют, как не удивляет дипломатическое прикрытие наркокурьеров. Последняя история из Эквадора, где был захвачен груз кокаина в виде бананов, предназначенный для отправки в Россию – нелепо полагать, что такой жирный кусок проходит мимо представителей российского режима. В общем, борьба с наркотиками в России носит специфический характер – главный по наркоторговле превентивно ликвидирует любых, даже потенциальных, конкурентов. Отсюда и дикие запреты.

До момента, когда я прочитал про запрет на кудрявую петрушку, я и понятия не имел, что это растение что-то содержит. А как выглядит именно кудрявая петрушка – тем более. Я кинзу от петрушки отличить не могу, а тут еще и по сортам разбираться. Но теперь, если вдруг что – можно легко стать преступником. То есть – гонять Ил-86 (на бюджетные деньги, кстати) за колумбийским кокаином – это дипломатический визит, но наркобарыги – это простые дачники.

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