Мнение: Почему Запад проигрывает

Опрос показал, что жителям Запада важно покупать товары у социально ответственных компаний — тех, кто защищает природу или заботится о маргиналах. Две трети любителей компьютерных игр заявили, что поддержат долларом именно таких разработчиков видеоигр.

На российском сайте задали читателям такой же вопрос: «вы с большей вероятностью сыграете в игру, сделанную социально ответственной компанией?». В России 98% игроков ответили «нет». Поддерживать «социальную ответственность» мы не хотим:

https://wtftime.ru/articles/115111/issledovanie-igroki-predpochitajut-proekty-sotsialno-otvetstvennyh-razrabotchikov/

Когда Америка была великой, было важно, сколько долларов ты приносишь своей фирме. Пока ты зарабатывал для фирмы деньги, всё остальное отходило на второй план. Ты мог быть наглым, пахучим и неряшливым. Ты мог приходить на работу с перегаром или пить виски прямо на рабочем месте, ты мог отпускать сальные шуточки в адрес коллег и закидывать ноги на стол. Но если в конце квартала ты выполнял план на 150%, а приятный во всех отношениях джентльмен Джимми — на 50%, то тебе выдавали жирную премию, а Джимми получал прощальный пинок под зад.

Такая система называется «меритократия», власть лучших. Наверх идут самые способные и талантливые — то есть те, кто может делать своё дело особенно хорошо. Лучшие учёные, лучшие врачи, лучшие слесари и лучшие чистильщики бассейнов. Общая идея такая: мы даём ресурсы умным и сильным, они совершают трудовые подвиги, и от этого богатеет всё общество, включая даже тех, кто сидит на иждивении у государства.

Несколько десятилетий назад систему сломали, постепенно заменив на Западе меритократию на социализм. Идея «надо больше зарабатывать» уступила место идее «надо ровнее делить». Если раньше героем был победитель, то теперь героем стал неудачник, у которого победитель украл победу при помощи своих «белых привилегий». Победителей начали дружно травить, так как они имеют больше денег, власти и славы, нежели униженные и оскорблённые меньшинства. Посмотрите на вот это видео с рекламой военной службы в разных странах:

https://www.youtube.com/watch?v=Kfe6d6MzeLM

Русский и китайский фрагменты используют стандартный заход: «смотри, как круто ты будешь выглядеть в форме вместе с товарищами по оружию, каким сильным и свирепым ты станешь, защищая свою страну». Американцы выбрали совершенно другую тональность: «я сладкий пирожок, меня растили две мамы».

Исторический опыт показывает, что социализм неэффективен. Уравниловка демотивирует — талантливые люди, которые могли бы принести обществу много пользы, или тихо сидят в уголке, опасаясь мести завистливой толпы, или просто не получают ресурсов, так как на должность главного инженера кроме них претендуют «более достойные» кандидаты: с пролетарским происхождением, с шестицветным флагом на футболке и с политически выверенными записями в твиттере.

Когда речь идёт про игру, сделанную «социально ответственной компанией», все понимают, что тут имеется в виду. Игрокам пытаются третьесортную халтуру, которую они должны купить, так как половина разработчиков состоит из фанатов Финского Тома, и так как компания выделила 2% своего бюджета на лекции по борьбе с менсплейнингом.

Значительная доля населения России успела пожить при социализме, и потому на нас ещё действует прививка здравого смысла. Средний россиянин спокойно готов пожать руку любому человеку на планете, если только тот не запятнал себя какими-нибудь гнусными преступлениями. Однако средний россиянин совершенно не готов смотреть скучные фильмы, играть в плохие игры и аплодировать нечестным спортсменам. Для нас, как для Америки времён расцвета, на первом месте стоят реальные дела. Помните, у романтика Маяковского? Выполнил план — посылай всех куда подальше, не выполнил — сам туда иди.

Конечно, даже при социализме кому-то надо работать. Талантливым людям, которые раньше на Западе ездили с заносчивыми лицами в кабриолетах, теперь подрезали крылышки, это правда. Однако они всё ещё зарабатывают больше других и, в целом, сохраняют значительную долю своих «белых привилегий». Одержав сокрушительную победу на идеологическом фронте, социалисты пока что ещё не способны полностью подмять под себя экономику. Ненавистный капитализм ещё не сломан, частная собственность по-прежнему защищена. Меритократия всё ещё жива на Западе — просто спряталась поглубже и больше не рекламирует себя в виде «американской мечты».

Вместе с тем деградация продолжается. На бизнес и науку навешивают всё новые и новые обременения — как в СССР, когда к колхозам-миллионерам в качестве «награды» за хорошую работу присоединяли убыточные колхозы с активом из лодырей и пьяниц. Особенно усердствуют в этом так называемые «зелёные». Согласно их убеждениям, лучшее, что житель Запада может сделать для окружающей среды — умереть. Или, если он не так сознателен, то хотя бы отказаться от деторождения.

Полагаю, что с такой идеологической базой Запад обречён на превращение в большую Латинскую Америку — безнадёжно отравленный социализмом и популизмом регион.