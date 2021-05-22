 

Hill – больше половины американцев считают расизм серьёзной проблемой США

22.05.2021, 13:24, Новости дня
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По результатам последнего опроса, почти 60% американцев считают расизм чрезвычайно серьёзной проблемой для США, пишет The Hill. При этом между позициями темнокожего и белого населения обнаружились значительные расхождения: существенную проблему в расизме увидели около 60% опрошенных темнокожих американцев и только 23% белых.


Reuters

Согласно опросу, проведённому новостным агентством Associated Press и Центром по связям с общественностью NORC, почти 6 из 10 американцев считают, что расизм является серьёзной проблемой в США, пишет The Hill.

59% участников опроса назвали расизм «чрезвычайно серьёзной» или «очень серьёзной» проблемой в США. 30% из них сказали, что считают расизм «чрезвычайно серьёзной» проблемой, ещё 29% назвали его «очень серьёзной проблемой».

Между тем, как воспринимают расизм темнокожие и белые американцы, существует большой разрыв, подчёркивает издание. Так, 60% опрошенных темнокожих американцев сказали, что расизм — «чрезвычайно серьёзной проблема» для США. Для сравнения, такого же мнения придерживаются 23% опрошенных белых американцев.

Опрос был направлен на изучение расового отношения почти через год после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе, которое вызвало демонстрации по всей стране и привело к призывам к реформе полиции.

На видеозаписи, которая год назад стала вирусной, видно, как бывший офицер полиции Миннеаполиса в течение девяти минут держал колено на шее Флойда, что привело к его смерти. В апреле суд присяжных признал полицейского виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени в связи со смертью Флойда. Окончательный приговор должен быть вынесен в июне.

Трём другим полицейским, находившимся на месте происшествия, также предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени и непредумышленному убийству. Суд над ними был перенесён с августа на март, чтобы они могли предстать перед судом по федеральным обвинениям, которые были выдвинуты против них.

Большинство опрошенных американцев заявили, что внимание, привлечённое к реформе полиции в результате дела Флойда, не принесло значительных изменений. 24% американцев сказали, что внимание в основном привело к изменениям к лучшему, в то время как 44% посчитали, что изменений было немного. 31% сказал, что в основном изменения произошли в худшую сторону.

Как пишет The Hill, с 29 апреля по 2 мая было опрошено 1 842 взрослых. Погрешность выборки составляет плюс-минус 3,2 процентных пункта.



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