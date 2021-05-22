Das Erste – США будут ждать от ФРГ взаимности за уступки по «Северному потоку — 2»

Администрация Джо Байдена пошла навстречу ФРГ, отменив санкции против «Северного потока — 2», пишет Das Erste: теперь от Берлина будут ожидать взаимности. Как отмечает издание, США, прежде всего, предпочли бы видеть Германию на своей стороне в противостоянии с Китаем.



Reuters

Джо Байден протянул немецкому правительству руку и сблизился с ним в вопросе «Северного потока — 2» настолько, насколько в Берлине и не рассчитывали, пишет Das Erste. В рамках официального заявления госсекретарь Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что Вашингтон стремится к усилению трансатлантического партнёрства.

По мнению председателя комитета бундестага по внешним делам Норберта Рёттгена, шаг Вашингтона является «осознанным политическим знаком в пользу Германии». При этом Рёттген отметил, что США теперь занимают выжидательную позицию, в то время как правительство ФРГ должно будет достичь прогресса в вопросе газопровода. По словам Рёттгена, теперь Берлин должен будет вынести предложения, чтобы ответить критикам внутри самой Германии, в соседних европейских странах и в США. В частности, политик заявил, что ФРГ своей энергетической политикой должна будет позаботиться о том, чтобы Украина или страны Прибалтики не были отрезаны от газового снабжения.

Впрочем, главный вопрос сейчас состоит не в ожиданиях от энергетической политики Германии, отмечает Das Erste. Ангела Меркель уклонилась от ответа на вопрос, какой взаимностью Берлин ответит на действия Вашингтона, однако перечислила список проблемных для трансатлантических отношений тем и заявила, что ФРГ продолжает придерживаться своего обещания увеличить расходы на оборону и принять больше ответственности в рамках НАТО. Канцлер также отметила, что Германия будет сотрудничать с США в вопросах политики в отношении России, Украины и Китая. Как пишет Das Erste, нет сомнений, что для администрации Байдена ключевую роль будет играть именно конкуренция с КНР: Германия и остальная Европа могут приготовиться к этому. Тот факт, что США предпочли бы видеть ФРГ на своей стороне в противостоянии с Китаем, также очевиден, отмечает издание.

Как пишет Das Erste, критики говорят, что Берлин слишком неактивно идёт навстречу Джо Байдену. Издание отмечает, что теперь, когда Байден снял санкции с «Северного потока — 2», давление на ФРГ, связанное с необходимостью делать ответные шаги, будет только возрастать. Кроме того, санкции против Nord Stream AG отменены лишь на 90 дней — теоретически, их ещё можно будет снова ввести в силу.