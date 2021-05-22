Insider – мужественная реклама российской армии заставила сенатора Круза переживать за американцев

Сенатор США от штата Техас Тед Круз на своей странице в Twitter поделился опасениями, что американская армия может оказаться слишком «политически сознательной» и «свободной от маскулинности», чтобы соперничать с российской, пишет Insider. На такие мысли политика навели рекламные ролики вооружённых сил обеих стран: российский демонстрировал мускулистых мужчин, закаляющих свой характер в суровых условиях, а американский повествовал о капрале-женщине, воспитанной лесбийской парой.



Reuters

В четверг 20 мая на своей странице в Twitter сенатор США от штата Техас Тед Круз намекнул, что американская армия, пожалуй, слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с российской, пишет Insider.

К такому выводу политик, по всей видимости, пришёл после просмотра TikTok-видео, которое Круз прикрепил к своей публикации. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой — в американские вооружённые силы. И если в российской рекламе зритель видит мускулистых мужчин, закаляющих свой характер в суровых условиях, то в американской главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, которую воспитала лесбийская пара из Сан-Франциско.

— Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021

Тед Круз: «Чёрт подери. Возможно, политически сознательная и свободная от маскулинности армия — не самая лучшая идея…»

«Окончив старшую школу с высшим баллом и повстречав армейского рекрутера, я нашла его — способ доказать мою внутреннюю силу», — рассказывает о себе капрал из американской рекламы. Эмма — одна из пяти героев новой рекламной кампании армии США в поддержку многообразия среди рекрутов. Как указано в пресс-релизе американских вооружённых сил, кампания под названием «Призвание» должна показать «богатейшее полотно» из разных жизненных путей и историй, «которые сегодня составляют американскую армию».

Как напоминает Insider, сам Круз никогда в армии не служил. В своём интервью 2015 года каналу CNBC политик заявил, что «много раз об этом думал», но так и не пошёл. «Признаюсь, я всегда об этом жалел. Жаль, что мне так и не довелось отслужить в армии. Я это очень уважаю», — отметил тогда Круз.

И хотя сам Круз не служил, как обращает внимание Insider, он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии — «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».