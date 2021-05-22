 

Путин обратился к участникам онлайн-марафона “Новое знание”

22.05.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 1947 году, после завершения Великой Отечественной войны, в Советском Союзе было учреждено общество “Знание”. Стране было необходимо вернуться к нормальной жизни, для чего требовались молодые, целеустремленные и, что самое главное, образованные люди.

Программа лекторием общества “Знание” помогла жителям самых отдаленных уголков СССР узнавать об истории, науке, культуре и актуальных достижениях общества. Обо всем этом напомнил президент России Владимир Путин во время своей приветственной речи во время запуска работы онлайн-площадок обновленного общества “Знание”.

В советские годы, подчеркнул президент, перед обществом стояла важная просветительская миссия. Ему удалось воспитать тысячи блестящих ученых, инженеров и рабочих, которые затем и обеспечили лидерство Советского Союза в ключевых сферах.

“Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба”, – подчеркнул Владимир Путин.

Эти задачи, добавил российский лидер, поставил перед страной новый технологический уклад и цифровая революция, увеличившаяся скорость изменений в мире и возможности освоения новых знаний. “Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной”, – сформулировал Владимир Путин ключевую задачу обновленного общества “Знание”.

Само это общество, добавил президент, ориентировано на участников самого разного возраста и обладающих самыми разными интересами. “Принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства”, – уверен он.

Их опыт и личный пример поможет мотивировать молодых людей на новые свершения, подтолкнет их расширить собственный кругозор и сформировать собственную гражданскую позицию.

“Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив”, – заметил Владимир Путин.

Самая главная задача, которая стоит перед молодым человеком заключается в определении собственных сильных сторон. После этого можно начинать действовать. “Уверен, общество “Знание” поможет вам найти себя”, – обратился Владимир Путин к участникам онлайн-марафона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Мнение: Почему Горбачёв недолюбливал Валентину Терешкову? Совместных фото практически нет…

08.07 / Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

11.07 / В России намерены запретить использование старых автомобилей

10.03 / Акции Twitter устремились вниз на фоне санкций Роскомнадзора

13.12 / Шаман Елена Батыр раскрыла секрет теплых отношений Нюши и Егора Крида

15.02 / Россия зарегистрировала первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19

19.11 / Ополаскиватель рта может убить SARS-Cov-2 за 30 секунд — гипотеза

25.07 / Мнение: Новый Рубеж!

04.05 / Мнение: “Реабилитация опричины”

06.01 / Российские ученые озвучили несколько вариантов развития ситуации с Covid-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика