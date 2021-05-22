Останки воевавшего против Красной Армии генерала перезахоронены в Грузии

Останки грузинского генерала Георгия Квинитадзе, командующего войсками Грузинской Демократической Республики в войне против Советской РФ в 1921 году, перезахоронены в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В торжественной церемонии участвовали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие руководители страны.

«Это символичный день, в Грузию вернулся последний главнокомандующий войны с Россией. Тогда Грузия одержала самую большую победу над Красной Армией, – сообщила президент. – Теперь командующий вернулся в независимую Грузию».

26 мая, в День независимости, останки генерала будут погребены в пантеоне писателей и общественных деятелей на тбилисской горе Мтацминда (Святая гора). Генерал-майор участвовал в русско-японской и Первой Мировой войнах, был награжден различными медалями и орденами, в том числе Святого Георгия 4-й степени.

В 1918 году, когда образовалась независимая Грузинская Республика, Квинитадзе перешел на службу в национальную армию и занимал различные командные должности, в том числе генерал-губернатора Абхазии.

После советизации Грузии в 1921 году Красной Армией эмигрировал и скончался во Франции в 1970-м году.

Грузия в 2013 году присвоила ему звание «Национальный герой».