Яйца бенедикт сделает любая хозяйка, если дома есть уксус: лайфхаки по приготовлению яиц

Яйца – продукт, который хозяйки готовят достаточно часто. Рецепты разнятся – это может быть и яичница, и омлет, и просто сваренные яйца. А можно приготовить и яйца бенедиктин (это правильное название кулинарного блюда). Но как правильно это сделать? Для вас – лайфхак.

Секрет приготовления яиц бенедикт

Итак, если вареные, жареные яйца успели надоесть и хочется приготовить на завтрак семье что-то непривычное, яйца бенедиктин подойдут. Как их приготовить правильно?

Итак, ставим на плиту кастрюльку с 0,5 л воды, в которой потом будут вариться яйца. В нее налить 3 ст. л. обычного уксуса. Подождать, пока вода закипит. Ложкой перемешивать воду в кастрюльке по часовой стрелке до образования в ней своеобразной воронки. Потом нужно аккуратно влить туда яйцо, которое заранее “достали” из скорлупы. Через 2-3 минуты яйцо будет готово. Достать его из кипятка и облить холодной водой.

Круглую булочку заранее разрезать напополам и обжарить с двух сторон до хрустящего состояния. Одну половинку намазать мягким сыром, положить сверху кусочек бекона и яйцо, посыпать зеленью. Со вторым кусочком булочки поступить аналогично.

Лайфхаки для яиц

Теперь разбиваем яйцо одной рукой, как профессиональные повара.

Для этого нужно стукнуть скорлупой о край миски. Большой и средний пальцы находятся по краям трещины.

Указательный – упирается в острую часть яйца. Держась за носик яйца, пальцами раздвинуть трещину – и яйцо оказывается в миске.

Если в разбитом яйце мелкие сколупки, их можно выбрать более крупным кусочком.

Или намочить в воде пальцы и мокрыми пальцами достать мелкие кусочки.

Отделить желтки от белков можно при помощи пластиковой бутылки.

Почистить вареное яйцо от скорлупы можно так: немного убрать скорлупу, а потом “выдуть” его через противоположную сторону.