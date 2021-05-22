Будущим лунным миссиям может угрожать экстремальная космическая погода

По мнению ученых, космические агентства разных стран напрасно планируют масштабные миссии на ближайшие года. Они могут столкнуться с трудностями, о которых пока не догадываются их специалисты.

Дело в том, что исследователи ожидают экстремальной космической погоды, которая, согласно данным наблюдений за много десятилетий, наступают во время каждого парного периода повышенной солнечной активности.

Если цикл повторится и на этот раз, то примерно с 2025 года в космосе установятся крайне неблагоприятные условия для пребывания астронавтов. В частности, людям придется выдерживать мощнейшие потоки частиц, исходящие от Солнца, которые представляют большую опасность для любого живого организма.