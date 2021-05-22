 

Будущим лунным миссиям может угрожать экстремальная космическая погода

22.05.2021, 12:47, Новости дня
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По мнению ученых, космические агентства разных стран напрасно планируют масштабные миссии на ближайшие года. Они могут столкнуться с трудностями, о которых пока не догадываются их специалисты.

Дело в том, что исследователи ожидают экстремальной космической погоды, которая, согласно данным наблюдений за много десятилетий, наступают во время каждого парного периода повышенной солнечной активности.

Если цикл повторится и на этот раз, то примерно с 2025 года в космосе установятся крайне неблагоприятные условия для пребывания астронавтов. В частности, людям придется выдерживать мощнейшие потоки частиц, исходящие от Солнца, которые представляют большую опасность для любого живого организма.  



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