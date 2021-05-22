 

Уникальный смартфон Doogee S97 Pro выйдет в июне

22.05.2021, 12:46, Новости дня
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По сообщению источников из компании Doogee, в июне текущего года начнется массовый выпуск уникального смартфона модели S97 Pro. Особенность данного устройства в наличии лазерного дальномера, которого нет пока ни в одном аналоге.

Напомним, что смартфон Doogee S97 Pro эксперты относят к разряду неубиваемых. Иначе говоря, у него до максимума увеличены показатели устойчивости от влаги и физических воздействий.

Собственно говоря, лазерный дальномер очень пригодится пользователям такого гаджета, среди которых много военных, путешественников и других людей. Они ведут активный образ жизни и часто бывают на природе, где мобильные устройства могут упасть в воду, с высоты на твердую поверхность и т.д. Другой вид смартфонов для них, увы, не подходит.



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