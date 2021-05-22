 

Мнение: Приехал жрец – индейский йог

22.05.2021, 12:44, Разное
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Надо все-таки отмечать хорошие новости. Одна из безусловно хороших – та, что градус религиозной пропаганды и всяческой поповщины в последние года 3-4 весьма заметно понизился. А вот еще в 2017 году…!

Эта история с мощами, причем с каким-то там правым бедром – какая-то настолько ирреальная дичь, что вообще нет слов. Вчера в новостях по Первому (!!) каналу слышал: дикторша умильным голосом рассказывала, какой это, дескать, великий святой, спрос, типа, огромный, и поэтому его вот так решили возить по частям. Особенно потряс такой пассаж: “Отрезали ту часть, которая ближе всего к сердцу святого – для этого потребовалось провести настоящую хирургическую операцию”. Не вру, ей-богу – в программе “Время” так и сказали!

Полный сюрреализм. Конечно, витает мыслишка, что все это такой изощренный стеб и троллинг на несчастными верующими (ведь нельзя же все это произносить всерьез!)

Распилили святого, разобрали по костям и теперь возят по всему миру – уж больно, понимаешь, велик спрос! Мне тут вспоминается разве что ажиотаж вокруг “Ласкового мая” в конце 80-х: тогда ведь тоже по стране одновременно гастролировало штук 5 “ласковых маёв” – все равно, типа, на сцене под фонограмму петь. Но тут, конечно, круче. Доселе неизвестный биологам способ размножения святых – костями!!

Ну, с другой стороны, что тут делать? Только руками развести. Претензия может быть даже не в том, надо ли это освещать по центральным каналам – вопрос лишь в том, КАК освещать. На мой взгляд, умильные россказни про “хирургические операции” и о том, что кость с “сердечной стороны” святее прочих, уместны разве что на канале Спас и на радио Радонеж (ну и в дурдоме, само собой).

Для нормальных же людей имело бы смысл освещать подобные мероприятия как минимум с добрым юмором. Хотя бы в духе “чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не вешалось” (сего дня, 2017)


Фанатки Ласкового мая.

Источник: Размышления вольного социолога



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