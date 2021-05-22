Экстремальная космическая погода подвергнет опасности миссии на Луне

Недавние исследования показали, что экипажи миссий, отправляемые для работы на Луне и за ее пределами, уже через 5 лет имеют повышенный риск столкнуться с экстремальными космическими погодными явлениями.

В последнее время в космических агентствах во всем мире идет подготовка возвращения на Луну.

Помимо разработки приспособлений и конструкций, обеспечивающих безопасность астронавтов от экстремальной внеземной среды, специалистам космических агентств необходимо помнить об опасностях, связанных с космической погодой. Из-за выбросов коронарной массы магнитное поле Солнца становится нестабильным и производит выбросы раскаленной плазмы.

Проблему составляет также непредсказуемость космической погоды, что вызывает затруднение в ее прогнозировании, которое производится лишь на короткий срок, однако имеется ряд данных, на которые специалистам можно рассчитывать.

Основной ориентир для синоптиков, это 11-летний солнечный цикл, во время которого полюса светила меняются местами, и во время солнечного максимума Солнце становится максимально активно. Потом наступает период солнечного минимума, и активность звезды существенно снижается.

Из результатов исследований Университета Рединга видно, что проведение запланированных миссий на Луне и за ее пределами может подвергаться огромному риску из-за того, что погодные явления экстремальны, если в ближайшее время планирование дат их запуска не будет пересмотрено. Эксперты смогли объединить результаты статистического моделирования возникновения штормов с результатами наблюдений с Земли и сопоставить их с отчетами по глобальным геомагнитным данным последних 150-ти лет.

Глубокий анализ выявил ключевые характеристики, присущие экстремальным явлениям космопогоды. Ученые сделали вывод, что с 2026 по 2030 опасная космическая погода может стать препятствием для всех запланированных миссий.

Источник: naked-science.ru