Настоящие изобретатели: Чукчи придумали топ-5 полезных вещей, которыми пользуется весь мир

Согласно последним исследованиям этнографов, чукчи – не только оленеводы и охотники, но и настоящие изобретатели. Жители Крайнего Севера придумали топ-5 полезных вещей, которые сегодня популярны во всём мире.

Главное изобретение малочисленного коренного народа крайнего северо-востока Азии – это солнцезащитные очки, которые, безусловно, отличались от современных тем, что в них не было линз, а всего лишь узкие прорезы. Тем не менее, это приспособление помогало северным народам, поскольку их глазам приходилось нелегко из-за снега, отражающего солнечный свет. Также чукчи придумали козырьки от солнца, которые пришивали к капюшонам своих курток. Данное открытие стало прототипом современных кепок и бейсболок.

Стоит отметить, что именно женщины Чукотки первыми изобрели памперсы, чем облегчили участь современных мам. Так как чукчи, живя на холоде, не всегда могли обеспечить малышам должную гигиену, были созданы кожаные подгузники, состоящие из двухслойных мешков, между стенками которых располагался влаговпитывающий материал.

Модные куртки из тюленьей кожи (анораки), не пропускающие ветер и влагу, а также пластиковые трубочки впервые появились именно в тундре. Северным народам неудобно было употреблять жидкость на морозе, вот почему применялись тонкие трубчатые кости птиц.

Источник: donbasstoday.ru