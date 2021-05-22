 

Друзья запретили читать новости Елене Прокловой после ее скандальных откровений

22.05.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не так давно большой резонанс в обществе вызвали откровения актрисы Елены Прокловой о ее прошлом. После волны негодование в прессе и интернете друзья запретили звезде читать новости.
Гостем одного из эфиров популярной телепрограммы «Секрет на миллион» стала Елена Проклова. Отвечая на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой, она пояснила о начале своей карьеры. Особый резонанс в обществе вызвали скандальные откровения о сексуальных домогательствах, которые пережила будущая селебрити в молодости.

Многие деятели отечественного шоу-бизнеса осудили подобное заявление. Несмотря на то, что Проклова не назвала имени мужчины, который пытался склонить ее к сексу, многочисленные журналисты и блогеры принялись приписывать подобные действия то одному, то другому режиссеру. Из-за этого на киноактрису обрушилось много критики и обвинений в якобы клевете.

Подобные домыслы посторонних людей привели к настоящей травле актрисы. Проклова упрекают то в попытках хайпа и пиара, то в стремлении опорочить имя авторитетных мэтров киноиндустрии. Тем временем, по словам друзей артистки, она сейчас занята в многочисленных спектаклях и целиком поглощена работой. Так деятельнице искусства будет проще пережить волну нападок.

Как пишет «Политэксперт», близкие звезды рекомендуют ей не обращать внимания на всевозможные публикации. А для того, чтобы ее душевное равновесие не нарушалось, Прокловой попросту запрещают читать новости. При этом стоит отметить, что сама звезда не намерена брать свои слова обратно и менять точку зрения. Она уверена, что ее скандальное признание поможет другим женщинам бороться с несправедливостью в жизни.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Проблема с булавку: что делать, если проглотил инородный предмет

18.11 / В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу

02.04 / Эксперты назвали ранние симптомы артрита кистей рук

21.01 / Диктат соцсетей – Личное мнение

25.03 / Перегородивший Суэцкий канал корабль сняли из космоса

21.01 / Над Нью-Йорком пролетел огромный треугольный НЛО

24.09 / Мнение: О шокирующих откровениях главного запутинца

15.07 / “Увидел свой имидж – вау, бух, лавина”

25.06 / 8 пророчеств о Третьей мировой войне

20.10 / ZTE готовится выпустить доступный 5G-смартфон с 48-Мп камерой и 128 Гбайт флеш-памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика