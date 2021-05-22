Друзья запретили читать новости Елене Прокловой после ее скандальных откровений

Не так давно большой резонанс в обществе вызвали откровения актрисы Елены Прокловой о ее прошлом. После волны негодование в прессе и интернете друзья запретили звезде читать новости.

Гостем одного из эфиров популярной телепрограммы «Секрет на миллион» стала Елена Проклова. Отвечая на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой, она пояснила о начале своей карьеры. Особый резонанс в обществе вызвали скандальные откровения о сексуальных домогательствах, которые пережила будущая селебрити в молодости.

Многие деятели отечественного шоу-бизнеса осудили подобное заявление. Несмотря на то, что Проклова не назвала имени мужчины, который пытался склонить ее к сексу, многочисленные журналисты и блогеры принялись приписывать подобные действия то одному, то другому режиссеру. Из-за этого на киноактрису обрушилось много критики и обвинений в якобы клевете.

Подобные домыслы посторонних людей привели к настоящей травле актрисы. Проклова упрекают то в попытках хайпа и пиара, то в стремлении опорочить имя авторитетных мэтров киноиндустрии. Тем временем, по словам друзей артистки, она сейчас занята в многочисленных спектаклях и целиком поглощена работой. Так деятельнице искусства будет проще пережить волну нападок.

Как пишет «Политэксперт», близкие звезды рекомендуют ей не обращать внимания на всевозможные публикации. А для того, чтобы ее душевное равновесие не нарушалось, Прокловой попросту запрещают читать новости. При этом стоит отметить, что сама звезда не намерена брать свои слова обратно и менять точку зрения. Она уверена, что ее скандальное признание поможет другим женщинам бороться с несправедливостью в жизни.

Источник: politexpert.net