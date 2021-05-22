 

“Киркорова на колени”, “Развратная особа”. Maruv развлекала гостей российского Comedy Club

22.05.2021, 12:38, Новости дня
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Артистка выступала вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым с совместной песней Komilfo.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Чтобы я так жила. Киркорова на колени”, – прокомментировала _badeli_.

“Дно”, – написал ihor_kuidan.

“Maruv раньше нравилась, теперь жутко раздражает, развратная особа, давай назад на родину”, – отметила chebotareva_irina95.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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