 

Недоказанность убытков и истечение максимально допустимых сроков расследования – новый прокурор объяснил причины закрытия “Роттердам плюс”

22.05.2021, 12:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я считаю, что кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении шести подозреваемых”, – сообщил прокурор САП.

Демкив в комментарии изданию также отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы. Истечение максимально допустимых сроков досудебного расследования по делу “Роттердам плюс” публично подтверждала и генеральный прокурор Ирина Венедкитова.

Журналисты “Цензор.НЕТ” отмечают, что с момента вручения подозрений в августе 2019 года у детективов и прокуроров было 12 месяцев на завершение следственных действий. По их данным, на тот момент, когда прокурор Пономаренко впервые закрыл производство 27 августа 2020 года, у следователей оставалось всего три дня.

Контекст:

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, об этом сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения “свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов”, сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов

24.12 / Россия и Беларусь договорились о цене на газ

03.09 / ФБР расследует инцидент с замеченным на высоте 900 метров мужчиной с реактивным ранцем

24.10 / Корниенко о COVID-19: Мне не повезло – течение болезни было тяжелым

11.07 / Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде

28.01 / GWM увеличил продажи автомобилей в РФ на 41%

29.01 / Ректором НАУ выбрали экс-регионала, кума Табачника

06.07 / Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летний юбилей

05.11 / В РФ за сутки выявили 19,4 тыс. случаев коронавируса

29.09 / Фокин: Подтверждений тому, что идет война между Россией и Украиной, не вижу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика