Недоказанность убытков и истечение максимально допустимых сроков расследования – новый прокурор объяснил причины закрытия “Роттердам плюс”

“Я считаю, что кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении шести подозреваемых”, – сообщил прокурор САП.

Демкив в комментарии изданию также отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы. Истечение максимально допустимых сроков досудебного расследования по делу “Роттердам плюс” публично подтверждала и генеральный прокурор Ирина Венедкитова.

Журналисты “Цензор.НЕТ” отмечают, что с момента вручения подозрений в августе 2019 года у детективов и прокуроров было 12 месяцев на завершение следственных действий. По их данным, на тот момент, когда прокурор Пономаренко впервые закрыл производство 27 августа 2020 года, у следователей оставалось всего три дня.

Контекст:

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, об этом сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения “свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов”, сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

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