 

Во Львовской области задержан злоумышленник, который ранил из охотничьего ружья полицейского и двух лесничих

22.05.2021, 12:38, Новости дня
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Вечером 21 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из лесных массивов обнаружен воз с сосновыми бревнами.

“Около 00.15 [22 мая] во время документирования факта незаконной вырубки леса с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле”, – говорится в сообщении.

Позже, как сообщают в пресс-службе, правоохранители установили личность стрелка. Он задержан.

“Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет”, – добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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