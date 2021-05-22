 

“Стильно”, “Кайф”. Jerry Heil поделилась романтичным луком для свидания

22.05.2021, 12:38, Новости дня
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Исполнительница нарядилась в белое платье из коллекции Andre Tan и Кати Осадчей и синий корсет Dream Team.

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Публикация от * YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

“Кааайф”, – прокомментировал ее образ lazyeilibord.

“Стильно”, – отметил yroslav111284y3.

“Красавица”, – написала milkyxheil.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

В марте 2020 года артистка призналась, что в свои на тот момент 24 года остается девственницей, так как “боится интимных отношений”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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