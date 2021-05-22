“Стильно”, “Кайф”. Jerry Heil поделилась романтичным луком для свидания
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Исполнительница нарядилась в белое платье из коллекции Andre Tan и Кати Осадчей и синий корсет Dream Team.
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“Кааайф”, – прокомментировал ее образ lazyeilibord.
“Стильно”, – отметил yroslav111284y3.
“Красавица”, – написала milkyxheil.
Контекст:
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.
В марте 2020 года артистка призналась, что в свои на тот момент 24 года остается девственницей, так как “боится интимных отношений”.
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