В ВОЗ допустили “в два–три раза” высшую смертность от COVID-19 в мире

По словам Асмы, количество смертей из-за осложнений COVID-19 может быть “в два-три раза” выше и составлять от 6 до 8 млн летальных случаев.

В ВОЗ указали на отсутствие надежных систем регистрации смертей во многих странах. Также во многих случаях люди умирали от COVID-19 до проведения тестирования.

Как отметили в ВОЗ, даже в регионах с относительно надежными системами отчетности занижение счетов было вероятным. По оценкам организации, в Европе в прошлом году умерло от 1,1 до 1,2 млн человек от COVID-19, что вдвое превышает официальные данные.

В то же время, в Северной и Южной Америке число смертей вследствии коронавирусной инфекции в прошлом году составило от 1,3 до 1,5 млн случаев – на 60% больше, чем зарегистрировано в этом регионе (900 тыс.).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 22 мая, в мире подтвердили более 166,1 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 3,44 млн пациентов с COVID-19.

Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в США (589,2 тыс. случаев), Бразилии (446,3 тыс.), Индии (295.5 тыс.), Мексике (221,2 тыс.), Великобритании (почти 128 тыс.), Италии (125 тыс.), РФ (116,1 тыс.), Франции (108,3 тыс.).

Согласно данным исследования ученых из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете (США), опубликованным 6 мая, смертность от COVID-19 в мире может быть в два раза выше официальных данных. По оценкам ученых, от COVID-19 могли умереть около 6,9 млн человека. В то же время, реальное число жертв коронавирусной инфекции в Украине занижено в три раза. В исследовании отмечается, что жертв эпидемии в Украине должно быть 138 507, а официальная статистика сообщала о 46 737.

По состоянию на 22 мая в Украине подтвердили почти 2,18 млн случаев коронавирусной инфекции (4606 – за последние сутки), скончалось 49,2 тыс. пациентов с COVID-19.

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