 

Мнение: Роботы-старообрядцы

22.05.2021, 12:30, Разное
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Шойгу вчера сообщил, что на вооружение российской армии поступили боевые роботы. Чуть ранее он же отметился сообщением о привлечении инструкторов-старообрядцев для обучения российского спецназа. Видимо, старообрядчество – это некая специфическая мана, дающая плюс десять к навыкам.

Про злополучную "Армату", долженствующую стоять на вооружении уже года два в количестве не менее двух тысяч штук, уже никто не вспоминает. И на парады ее не зовут. Ракеты с непредсказуемыми траекториями не бороздят просторы. Не пролетает 27-Маховый в плотных слоях атмосферы ядерно-двигательный "Вжик". Не подкрадываются к американским берегам гигатонные атомные торпеды. Зато теперь новая игрушка – роботы-старообрядцы. Эдак скоро боевые бубны и шаманы-экзорцисты станут основной ударной силой.

Вообще, любое вооружение само по себе – вещь нужная, но в индивидуальном исполнении малополезная. Ключевая проблема – это создание сбалансированной интегральной системы "человек-оружие", причем поле боя – оно всегда разное, поэтому и системы должны быть специализированными: для борьбы в разных климатических условиях, для борьбы с разным противником. Создать универсальную всепогодную и всерегиональную систему просто невозможно. Поэтому боевые роботы – это прекрасно. Но для чего? Для борьбы в горах – это одна история. В пустыне – совершенно другая. В тайге – вообще третья. С боевиками иррегулярных формирований и с регулярной высокотехнологичной армией, видимо, потребуются разные роботы. Возможно, совершенно разные.

Отсюда вопрос – а способна ли отечественная военная промышленность на создание такой широкой линейки продукции (и, кстати, если ли эта линейка вообще в природе?). Если ли уже схемы применения этих роботов в разных условиях и с разными противниками?

Если есть просто робот (или даже два робота) – то это пока новость примерно такого же уровня, как и прогон десяти "Армат" по Красной площади на параде (где ко всему пришлось одну утаскивать на буксире). Министр обороны-энтузиаст – это, конечно, хорошо, но было неплохо, если бы такие новости комментировали военные профессионалы – они по крайней мере, представляют себе предмет. В отличие от энтузиастов.

А так – хорошая новость, духоподъемная. В тренде, так сказать, мировых тенденций. У нас и вакцины так же – в тренде. Вроде есть, и даже хвалят, но на всякий случай население предпочитает посмотреть на это всё со стороны. Мало ли…

Источник: Эль Мюрид



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