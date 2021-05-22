 

Володин рассказал о мерах воздействия на нарушающих законы IT-гигантов

22.05.2021, 12:16, Разное
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Председатель ГД прокомментировал внесение на рассмотрение депутатов законопроекта, обязывающего иностранные интернет-компании открывать представительства в России. Спикер напомнил, что еще в январе президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

По словам Володина, эти организации могли пойти по пути саморегулирования. “Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование”, – констатировал Володин.

Спикер выступил за введение экономических мер принуждения в отношении иностранных IT-компаний. Предложенное в законопроекте решение соответствует международной практике и установленным в ряде стран правилам, подчеркнул председатель ГД.

В противном случае Запад уже обвинил бы Россию в “наступлении на демократию”, считает Володин. “Пришить” к этому политику не получается, нет оснований”, – отметил политик.

Он назвал компании, которых законопроект коснется в первую очередь. “Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks”, – перечислил Володин.

На следующей неделе Совет Госдумы определит дату рассмотрения законопроекта. Профильный комитет ГД предлагает обсудить документ в первом чтении 1 июня.



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