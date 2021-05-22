Мнение: Письмо: «Неприятно от ситуации»

Для самостоятельного разбора.

it_a_lia

Добрый день, уважаемая Эволюция!

> Надеюсь вы сочтете возможным предложить мое письмо к разбору.

> Похоже я где-то совершила косяк. Но не вижу где-именно. Точнее не получается адекватно отрефлексировать ситуацию. Как недавно написала одна из авторов «ощущение, что слона не вижу».

> Я сейчас в отношениях с Л. Вместе полгода. В отношениях не все гладко. Примерно половину этого срока у меня ощущение, что отношения больше нужны мне, чем ему. Недавно спросила, не думал ли он попробовать пожить вместе. Он ответил, что нет, не хочет рутины или просто пока не готов. Он в разводе около 2 лет, есть двое сыновей, с которыми он поддерживает отношения. Очень много негатива, который он старается не показывать, но это очевидно, по отношению к бывшей жене. Я после этого разговора подумала, что надо что-то для себя решать – либо расставаться, либо оставить все как есть. Решила больше сместить внимание в своей жизни на другие вещи – ребенка, работу, друзей, пошла на парные танцы. А дальше будет видно, что делать. Но все больше понимаю, что наверное лучше разойтись, мы разные в очень многих вещах.

> Недавно в моей жизни снова появился мой бывший мужчина. Сначала лайкнул мой пост в инстаграмм. Через несколько дней обнаружила утром его пропущенный ночной звонок в вайбер (перезванивать не стала, подумала может случайно). Потом он написал и предложил два свободных билета в театр. Я спросила почему сам не идет (это один из лучших любительских театров в России, билеты на несколько месяцев бронируют), он ответил что не хочет. Я уточнила цену и сказала, что подумаю. Он привез мне билеты вечером, молча отдал и ушел. После спектакля написала, что очень благодарна за такую возможность. Это действительно было событием для меня, сходили с подругой. Он не отвечал до следующего дня и не просматривал сообщение. Потом написал, что обедает в кафе, соскучился и не только по сексу (со смайликом). Спросила у него, не в отпуске ли, раз днем свободно перемещается и как вообще у него дела. Коротко пообщались и все. На следующий день, это было вчера, предложил поесть чего-нибудь вечером. Я согласилась. По-прежнему рада ему, несмотря на исход наших четырехлетних отношений, у меня больше благодарности к нему, чем какого-то негатива. Но в тот момент, когда он написал, что подьехал за мной к дому, отрефлексировала, что не спросила даже встретимся ли мы где-то уже на месте. То есть по-прежнему считаю, что он должен за мной заехать, как мой мужчина. Напряглась от своей же мысли.

> Мы поужинали, разговаривали на отвлеченные темы. Я подумала, насколько с ним тепло и комфортно. Сидела улыбалась в этот момент, он спросил почему смеюсь, ничего не ответила. Потом он предложил прогуляться. Недолго прошлись, сказала, что глаза закрываются уже, поздно. На обратном пути взял меня за руку. А у меня мысль, я ж в отношениях как бы. Решила, что в машине на обратном пути, если получится надо сказать, что у меня отношения. И тут до меня дошло, что у меня был шанс отблагодарить за билеты в театр, надо было предложить еще там в ресторане оплатить счет. То ли я уставшая была после 12-часового рабочего дня, то ли я вжилась в роль его женщины, но я не предложила тогда. Не нашла ничего лучше, чем сказать «можно я перечислю деньги за счет тебе на карту? Мне хочется отблагодарить тебя за билеты в театр». Он изменился в лице, видно что разозлился и сказал «и за жевачку перечисли» (я у него в машине увидела и взяла до этого). Спросила «тупо это все выглядит, да?». Он ответил «раньше не замечал». Всю дорогу ехали молча. Когда подьехали к дому, я попросила не обижаться, я только хотела быть благодарной. Он отдернул руку и эмоционально очень сказал «нет, все нормально, (сумма) перечисляй и все». При чем назвал сумму бОльшую, но созвучную той, которая по счету была. То ли на эмоциях перепутал, то ли специально завысил. Я не видела счет, но слышала как официантка озвучила сумму по счету, возможно он не сакцентировал на этом внимание и думал, что я не знаю сумму счета. Я от неожиданности спросила, почему такая сумма? Он немного засуетился, начал как будто уточнять/считать, ну а сколько. После этого я психанула сама, сказала «ну столько, так столько». Вышла из машины, хлопнула дверью. Зашла домой тут же отправила ему на карту озвученную им сумму. Он прислал в ответ справку об операции. Дальше состоялся диалог.

> Он: Спасибо. Прислал для отчетности (справку об операции)

> Я: Не стоило. Я тебе доверяю

> Он: Не стоит так сразу доверять

> Я: Не понимаю с чего ты завелся. Я благодарна тебе за тот праздник, который ты мне сделал с театром. Да, может криво, но как умею.

> Он: Все огонь

> Я: Я не хотела обидеть. Наоборот. Жаль что так получилось

> Он: Не жалей. Так так так

>

> Мне неприятно от ситуации. Понимаю, что теперь остается только молчать, все уже сделала, что могла. Но хотелось бы понять, как правильно было бы поступить в этой ситуации.

> С благодарностью, что прочитали мое письмо!