Центр «Вектор» разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» получили прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, при необходимости его можно будет выпускать в промышленных масштабах, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов на российском марафоне «Новое знание».

«Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов птичьего гриппа. Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм», – приводит его слова РИА «Новости».

Максютов рассказал, что специалисты «Вектора» в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8. Если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности.

«Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована», – сказал он.

Максютов пояснил, что в феврале этого года «Вектор» документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.