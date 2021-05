Латвия впервые в истории обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею потерпела поражение от команды Латвии на чемпионате мира, который проходит в Риге.

Встреча группы В закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев турнира, передает РИА «Новости».

Шайбы забросили Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29). Свои ворота в неприкосновенности сохранил латвийский голкипер Матис Кивлениекс.

Наставник латышей Боб Хартли признался, что подопечных было легко замотивировать на матч: «Матис Кивлениекс держал нас в игре, первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счету. Лидерство в счете только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах».

В субботу сборная Латвии сыграет с командой Казахстана, канадцы днем позже встретятся с американцами.

Telegram-канал «Далеко ли до Таллинна?» сообщил, что «матч прошел без зрителей (коронавирус), но после матча болельщики прибыли к «Арене Рига» и поздравили команду». Позже фанаты «пошли к посольству Канады, где возложили цветы».

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. РФ выиграла все матчи группового этапа ЧМ по хоккею, обыграв Чехию (3:0), Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Италию (10:0), Латвию (3:1) и Швейцарию (3:0), Швецию (7:4).