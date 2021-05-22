World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала список из 23 российских атлетов, получивших одобрение на получение нейтрального статуса в 2021 году.

Среди получивших нейтральный статус серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, а также Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все – спортивная ходьба). Также статус получат Ирина Иванова, Алена Лутковская (обе – прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (оба – молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба – прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3 тыс. м, 1,5 тыс . м, 5 тыс. м), передает ТАСС.

30 апреля нейтральный статус получили чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

Ранее World Athletics утвердила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса. За его оформление российским легкоатлетам старше 20 лет необходимо будет заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет – 100 долларов, для участия в Олимпиаде в Токио атлеты должны подать заявки до 7 июня, соответствующие требования опубликовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

18 марта совет World Athletics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут выступать под российским флагом по причине дисквалификации национальной федерации. Уточняется, что 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных соревнованиях могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

Напомним, в марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф.