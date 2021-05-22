 

В платёжках ЖКХ появится пункт «Доставка квитанций»

22.05.2021, 14:18, Разное
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало постановление, согласно с которым в России будет изменён порядок оплаты услуг ЖКХ.

Так, в платёжках появится новый пункт «Доставка квитанций». В ведомстве заверяют, что тарифы не окажут существенного влияния на общую сумму услуг и не будут превышать 5 % от их стоимости.

В платёжках ЖКХ появится пункт «Доставка квитанций»– Не секрет, что для того, чтобы составить все квитанции и потом принести их по месту назначения требуется использование тех же почтовых сервисов. Управляющие компании терпят убытки, фактически осуществляя доставку за свой счёт. Теперь несправедливость будет ликвидирована. В то же время это не будет драматичная сумма, – заявил министр Ирек Файзуллин.

В министерстве добавили, что все абоненты, оплачивающие услуги ЖКХ онлайн, также обязаны оплачивать доставку квитанций, ведь фактически они всё равно будут приходить в их почтовый ящик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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