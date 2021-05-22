Для предотвращения дальнейших испражнений на улицу в Петербурге демонтируют все балконы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов негативно отозвался об инциденте 19 мая, когда на Лиговском проспекте один из владельцев квартир осуществил акт мочеиспускания на проходящих по проспекту жителей Петербурга.

По сведениям из надежных источников, среди пострадавших в результате несанкционированной акции стал Петр Добчинский – чиновник администрации города. Однако в Смольном не подтвердили произошедшее и отрицают взаимосвязь с последующим принятым постановлением.

Губернатор уведомил, что в городе будут демонтированы балконы любых габаритов, независимо от на наличия здания в списке объектов материального наследия ЮНЕСКО.

– Мы обязаны прекратить атаки на культурный облик нашего славного города и сделать петербуржцев воспитанными. Скоро у нас пройдут матчи чемпионата Европы. Не хотелось бы снова опозориться, – пояснил Беглов.

Работы по демонтажу городских балконов уже начались. Полностью это архитектурное излишество обещают убрать к 1 июля.

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