Одно упражнение поможет снизить давление без таблеток

Медики рассказали, что снизить давление до нормальных показателей может помочь одно эффективное упражнение. При гипертонии существенно возрастает риск наступления инсульта или же сердечного приступа.

Давление обычно снижается посредством выполнения физических упражнений. Человеку очень важно гулять на улице и дышать свежим воздухом. Снизить давление можно даже дома. В данном случае помогут упражнения с кистевым эспандером. В течение восьми недель можно снизить артериальное давление примерно на 10 мм ртутного столба. Если даже показатель уменьшится на 2 мм ртутного столба, риск преждевременной смерти упадет на 10%.

Для извлечения максимальной пользы из эспандера, нужно сжимать его максимально сильно и удерживать хотя бы две минуты. Далее необходимо отпустить тренажер и отдохнуть минуту. На каждую руку нужно выполнять по четыре подхода. Также важно устраивать себе один выходной в неделю.

Сначала упражнение может показаться сложным, но можно менять силу сопротивления. Стоит начинать с малого показателя, постепенно увеличивая его. В первые дни показатели артериального давления могут временно увеличиться. Перед тем, как начать выполнять упражнение, лучше проконсультироваться с терапевтом.

К решению данной проблемы важно подходить комплексно. Огромное значение имеет гимнастика и рацион питания.

Источник: profile.ru