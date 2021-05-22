Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при проверке шин

Эксперты рассказали, на что необходимо обращать внимание в ходе проверки шин. Это нужно делать каждый раз перед тем, как сесть за руль. Если на неисправности не обратить внимание, то можно попасть в аварию на дороге.

Изначально необходимо проверить состояние шин в целом. Осмотр происходит на предмет надрывов, порезов, возможных вздутий, гвоздей или же камней, которые могут застрять в протекторе. Так называемая шишка на шине нередко образуется после ударов о бордюр. Все это влияет на прочность покрышки.

Если в шинах наблюдается давление ниже, нежели рекомендованная норма, то они станут неравномерно изнашиваться, все это сказывается на управлении транспортным средством. В случае, когда у машины нет автоматической системы контроля, необходимо воспользоваться манометром.

Важным фактором считается состояние протектора. На шинах присутствует индикатор изношенности, на который нужно обращать внимание. Перед поездками необходимо проверять, в том числе, запасное колесо.

Источник: www.dailyrecord.co.uk