Учёные нашли эффективный метод снижения холестерина у обезьян

Американские и канадские учёные нашли эффективный метод снижения уровня холестерина у обезьян. Они применили редактор аденина на основе CRISPR-системы для выключения гена PCSK9 у макаки-крабоеда.

Группа зарубежных исследователей новую технологию протестировала на подопытных обезьянах, заменив аденин гуанином, а тимин – цитозином, что полностью вывело ген PCSK9 из строя. После данной процедуры у обезьян регулярно замеряли уровень холестерина.

Исследователи резюмировали, что всего лишь через 7 дней концентрация белка PCSK9 снизилась практически на 90 процентов, а уровень вредного холестерина – на 60. Полученные результаты оставались неизменными в течение 10 месяцев.

Опытами над приматами исследователи не ограничиваются. Они собираются провести генетическое редактирование по снижению холестерина на добровольцах, чтобы в дальнейшем применить инновационную методику для оздоровления людей.

Источник: pcr.news