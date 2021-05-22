 

В Донецкой области выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

22.05.2021, 11:40, Новости дня
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“Реализуя оперативную информацию, пограничники совместно с представителями СБУ (Службы безопасности Украины. – “ГОРДОН”) и ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”) в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили схрон с военными средствами поражения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из тайника были изъяты 800 грамм тротила, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов калибра 12,7 мм. Кроме того, обнаружены три гранаты Ф-1, граната РГД-5, два выстрела от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 грамм.

Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками ГСЧС.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1921753354643070

Как подчеркнули в ГПСУ, в Покровское райуправление Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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