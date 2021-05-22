Выступление Go-A на “Евровидении” просмотрели более 6 млн раз, а букмекеры улучшили свои прогнозы для группы

Представители от Украины выступили на конкурсе 18 мая, в первом полуфинале. По результатам голосования группа вышла в гранд-финал, который состоится сегодня, 22 мая.

Видео с выступлением украинцев продолжает находиться на первом месте в украинских трендах YouTube. В Литве оно на четвертом месте, в Беларуси – на шестом.

По версии одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill, Украина претендует на четвертое место в конкурсе с коэффициентом 8.00 (утром Go-A была на пятом месте). Первое место прогнозируют Италии, второе – Франции, третье – Мальте.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса, кроме Go-A из Украины, также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

20 мая состоялся второй полуфинал конкурса. Из 17 участников финалистами стали представители 10 стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Их выступления

Страна, чей представитель победит, в 2022 году станет местом проведения следующего “Евровидения”.

В этом году из-за пандемии коронавируса ко всем участникам конкурса применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности от COVID-19 – все, кто работает на территории стадиона, должны каждые два дня сдавать тесты на коронавирус.

—