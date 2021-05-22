 

Группа BTS представила клип на песню Butter. Один из артистов в нем засветился в шляпе украинского дизайнера

22.05.2021, 11:40, Новости дня
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Для Украины и украинских поклонников группы выход этого клипа особенно приятен. Один из солистов группы Ким Тэхен, он же V, несколько раз появляется в клипе в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.

Скриншот: HYBE LABELS / YouTube

Скриншот: HYBE LABELS / YouTube

ВИДЕОВидео: HYBE LABELS / YouTube

Это соломенная шляпа с двойным ремешком на цепочке из новой коллекции SS 2021 бренда Ruslan Baginskiy, которая была представлена в конце апреля.

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Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

Ранее Ким Тэхен уже появлялся в этой шляпе в рамках фотосессии, которая предшествовала выходу нового клипа. Пост в этом образе набрал тогда более 6 млн просмотров.

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Публикация от BTS official (@bts.bighitofficial)

Контекст:

Группа BTS была создана в 2013 году. В марте 2021 года коллектив возглавил мировой рейтинг исполнителей с самыми большими продажами.

17 марта они попали в Книгу рекордов Гиннесса как музыканты, чей клип в день премьеры одновременно посмотрело наибольшее количество пользователей – 3 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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