Мнение: Сто лет

Вчера было сто лет со дня рождения Сахарова. Я трижды лично общался с ним в конце восьмидесятых, и был на (видимо) последней его публичной встрече перед смертью — он выступил в МГУ перед студентами, приехавшими на всесоюзный студенческий форум. Я там был делегатом от «Комсомолки».

Тогда впечатление от общения с ним было сложным. Его манера говорить была крайне необычной — он постоянно подбирал слова даже при вполне обычных ответах или репликах. Но я тогда был молодым и просто не мог понять, в чем дело, относил на его возраст.

Но позже я понял, в чем дело, когда несколько раз общался с другими похожими людьми. Они широкой публике неизвестны, беседы были частными, так что речь деже не о них. Сахаров был уникальным супер-интуитом. Он видел проблему сразу и целиком. И как проблему, и как решение. Видимо, это и сделало его гениальным ученым.

Такой тип мышления не редок — люди вообще делятся на рационалов и интуитов (ну, может, строго говоря, это называется как-то иначе, но я пользуюсь этими терминами). Обычно рациональное и интуитивное мышление находятся в каком-то балансе с небольшим сдвигом в одну сторону. Но есть те, у кого баланс смещен очень сильно. И есть уникумы, которые обладают преобладающим типом мышления почти на все сто процентов.

Супер-интуит — это, по сути, пророк. Он видит готовый ответ, даже не понимая, откуда этот ответ берется. Подсознание делает всю работу без участия сознания, выдавая на поверхность только конечный «продукт». Именно поэтому для пророков самая сложная часть — интерпретация. У них зачастую просто нет понятийного аппарата, с помощью которого они способны перевести на понятный другим людям язык то, что они видят в качестве ответа. Мне это всегда напоминает Рэдрика Шухерта из «Пикника на обочине»: «…Это всё равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия…»

Поэтому нормальное пророчество просто обязано быть туманным и неконкретным — у пророка нет слов, чтобы описать то, что он видит. А если они и есть, то их не знают слушатели.

Так вот Сахаров был дважды гений. Он был не только супер-интуитом, но и мог на базе скудного понятийного аппарата формулировать сколь-либо понятные окружающим конструкции. Но, понятно, что эта невероятно сложная двойная работа не могла быть быстрой. Отсюда и запинки, подбор слов даже в самых простых ситуациях — он одновременно получал ответ и «переводил» его на обычный язык.

Сказанное не означает и не может означать, что пророки не ошибаются. Они не видят будущее, они его «вычисляют». И как в любом вычислении, у них могут быть ошибки. Идея Сахарова о конфедерации 40-50 государств на базе СССР мне лично и сейчас не кажется верной. Но он выделил базовую проблему и ключевое противоречие СССР задолго до начала видимой фазы его распада и показал, в каком направлении нужно искать решение. Другой вопрос, что этот ответ категорически не устраивал практически никого, а потому его предпочли списать на слабеющий перед смертью ум Сахарова. Хотя, конечно, слабым умом обладали лишь его оппоненты, но точно не он.

Сахарову, наверное, «повезло», что он не дожил ни до краха СССР, ни до нынешнего фашистского режима Путина. Сейчас он был бы, конечно, врагом номер один — у всего путинского кубла интеллекта не наберется и на один сахаровский нейрон. А такого ни одно ничтожество простить не может никогда.

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