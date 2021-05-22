 

Мужчина с ножом убил одного и ранил четырех человек в Амстердаме

22.05.2021, 11:10, Новости дня
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В Амстердаме один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной.

Серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. Один человек был убит, еще четверо получили ножевые ранения. По данным портала Dutch News, это совершил один человек, его задержали, им оказался 29-летний мужчина из Амстелвена, передает ТАСС.

В районе, где произошли нападения, приостановлено движение общественного транспорта. У правоохранительных органов нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом. Полцейские рассматривают все возможные варианты.

Ранее в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека, подозреваемый задержан.



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