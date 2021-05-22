На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а европейские политики относятся к нему цинично, считая непрофессионалом, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же РФ сегодня. А там, в Европе, его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.

Ранее Зеленский заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Президент Украины также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта «Северный поток – 2» будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена.