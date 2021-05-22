 

В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

22.05.2021, 11:10, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2653, Санкт-Петербурге – 833, Московской области – 775.

Всего в стране выявлено 4 992 554 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 610 465 человек, из них 9345 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 386 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 118 125 человек.

Накануне, 21 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8937. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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