Против телефонных мошенников «Билайн» использует искусственный интеллект
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Новый сервис под названием «Кто звонит?» предложит своим абонентам оператор мобильной связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн».
Как заявляет разработчик, сервисом станет управлять искусственный интеллект, а его главной задачей станет выявление телефонных мошенников.
При помощи современных технологий легче идентифицировать злоумышленников, которые будут попадать в черный список, говорят эксперты. Защиту от мошенников теперь получат владельцы не только смартфонов, но и обычных кнопочных телефонов, обещают представители компании. Напомним, что черными списками, в которые заносят потенциальных телефонных мошенников, сейчас используют большинство операторов мобильной связи в России.
Смотреть комментарии → Комментариев нет