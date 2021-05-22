 

Против телефонных мошенников «Билайн» использует искусственный интеллект

22.05.2021, 10:50, Новости дня
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Новый сервис под названием «Кто звонит?» предложит своим абонентам оператор мобильной связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн».

Как заявляет разработчик, сервисом станет управлять искусственный интеллект, а его главной задачей станет выявление телефонных мошенников.

При помощи современных технологий легче идентифицировать злоумышленников, которые будут попадать в черный список, говорят эксперты. Защиту от мошенников теперь получат владельцы не только смартфонов, но и обычных кнопочных телефонов, обещают представители компании. Напомним, что черными списками, в которые заносят потенциальных телефонных мошенников, сейчас используют большинство операторов мобильной связи в России.



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