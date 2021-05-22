Против телефонных мошенников «Билайн» использует искусственный интеллект

Новый сервис под названием «Кто звонит?» предложит своим абонентам оператор мобильной связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн».

Как заявляет разработчик, сервисом станет управлять искусственный интеллект, а его главной задачей станет выявление телефонных мошенников.

При помощи современных технологий легче идентифицировать злоумышленников, которые будут попадать в черный список, говорят эксперты. Защиту от мошенников теперь получат владельцы не только смартфонов, но и обычных кнопочных телефонов, обещают представители компании. Напомним, что черными списками, в которые заносят потенциальных телефонных мошенников, сейчас используют большинство операторов мобильной связи в России.