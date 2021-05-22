В умных часах Apple Watch появится функция управления жестами

В компании Apple анонсировали целый список новых функций, которые вскоре станут доступными для владельцев умных часов, уже выпущенных под ее брендом. В частности, после обновления прошивки в Apple Watch будет обеспечено управление при помощи жестов.

Речь идет именно о жестовых командах, при которых не нужно будет касаться устройства ни на экране, ни на цифровой короне, уточняют специалисты.

На сегодня в умных часах уже достаточно различных датчиков, чтобы считывать даже малейшие движения руки, на которой они надеты. Но так как жестикуляция у каждого человека особенная, нужно еще обеспечить функцию машинного обучения, при помощи которого электронное устройство быстро «научится» понимать своего хозяина.