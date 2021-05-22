 

Эстонцы назвали пятерку «смешных» предметов гардероба россиян

22.05.2021, 10:44, Разное
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Эстонцы рассказали о самых «смешных» для них пяти предметах гардероба россиян. Статью с материалами небольшого опроса опубликовало одно из местных изданий.
Традиции разных народов порой отличаются кардинально, приемлемые привычки или поведение в одной стране могут вызывать непонимание в другой. Жители Эстонии рассказали о наиболее удивляющий их предметах гардероба у россиян. В первую очередь для большинства европейцев непонятна яркая и непрактичная одежда. Кроме того, народам ЕС преимущественно не свойственно носить вещи, слишком ассоциирующиеся с официозом, так, эстонцы предпочитают более небрежные и естественные одеяния.

В пятерку наиболее смешной для жителей прибалтийской республики вошла брендовая одежда. Более обеспеченные, по сравнению с россиянами, жители ЕС не склонны переплачивать за громкое имя. Кроме того, нередко такие предметы гардероба неудобны или давно устарели. Также веселит эстонцев пристрастие женщин из РФ к пайеткам и стразам, а также укороченным платьям с ярким рисунком. Непонятна прибалтийцам и любовь к яркому макияжу и сложным в исполнении прическам. Также смешными кажутся в Эстонии шубы, которые жители РФ предпочитают более удобным пуховикам.

С юмором относятся европейцы и к летнему отдыху туристов из Российской Федерации. В то время как на Западе принято проводить время на пляже в шортах, россияне остаются в плавках и бикини. Также, как пишет «Слово и дело», странной кажется эстонцам и привычка ходить дома в халатах. Жители прибалтийской республики вместо этого предпочитают те вещи, в которых они могут затем, не переодеваясь, выйти в магазин или на прогулку.

Источник: slovodel.com



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