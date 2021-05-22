“Находит коса на камень”: Дайнеко объяснила, почему не общается с Клейманом

Российская певица Виктория Дайнеко объяснила, почему не общается с экс-мужем Дмитрием Клейманом. По ее словам, в процессе разговора не получается выстроить нормальный диалог.

Виктория Дайнеко пообщалась с Юлией Барановской в рамках радио-шоу «Все к лучшему». Она рассказала, что с Дмитрием Клейманом у нее не получается найти общий язык. Эту тему победительница «Фабрики звезд-5» даже обсуждала с психотерапевтом. У певицы есть желание дружить с музыкантом, поскольку имеется общая дочь. Однако у нее не получается наладить контакт с ним.

Периодически Клейман пытается начать нормально общаться с Викторий Дайнеко. В процессе разговора оба «взрываются», потом бывшие супруги берут тайм-аут. Артистка считает, что нужно найти момент, когда оба смогут невозмутимо разговаривать и не блокировать друг друга в мессенджерах и социальных сетях.

Виктория Дайнеко вышла замуж за Дмитрия Клеймана в 2015 году. В том же году артистка подарила супругу дочь Лидию. Через короткое время союз распался, пишет издание «Телепрограмма».