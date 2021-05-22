Филипп Киркоров рассказал о предсказанных главных женщинах в его жизни

Филипп Киркоров раскрыл главную тайну ранее не озвученных предсказаний Ванги. В беседе с резидентами Comedy Club, он пояснил о главных женщинах в его жизни.

Филипп Киркоров стал гостем студии Comedy Club, ответив на вопросы юмористов. Среди озвученных тем были и те, которые касались его отношений с противоположным полом. Ранее в СМИ уже сообщалось, что профессию артиста Киркорову предрекла знаменитая болгарская пророчица Ванга. Однако не многие знают, что она же предсказала будущей звезде брак с самой Примадонной.

Слепая предсказательница много десятилетий назад «увидела» грядущую славу и популярность поп-короля. Кроме того, она же открыла тогда ещё маленькому Филиппу главный секрет судьбы. Все главные женщины в его жизни будут носит имена, начинающиеся на букву «А». Как оказалось, это прорицание исполнилось со стопроцентной точностью. Этими дамами стали и Алла Пугачева, первая любовь Киркорова, о которой и сейчас исполнитель говорит «это святое», и многие другие звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.

В студии юмористической программы Филипп Киркоров перечислил и других артисток, с которыми ему довелось тесно сотрудничать и дружить. Их имена тоже начинаются на первую букву алфавита. В их числе Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Нетребко. Соответствуют предсказанию и работа с Марией Распутиной, настоящее имя которой Алла Агеева, и Марув, под этим псевдонимом скрывается Анна Корсун. Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля продолжил логическую цепочку, упомянув Алёну Апину, однако, как пишет издание «Телепрограмма», увидят ли такой дуэт поклонники российского поп-короля, пока остаётся тайной.

Источник: teleprogramma.pro