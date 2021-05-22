 

В США на аукционе продали рукопись Эйнштейна с формулой E=mc2

22.05.2021, 10:42, Новости дня
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Стартовая цена письма составляла около $400 тыс.

В письме, написанном в октябре 1946 года, Эйнштейн отвечает на запрос доктора Людвика Зильберштейна.

“На ваш вопрос можно ответить, исходя из формулы E=mc2, без какой-либо эрудиции”, – так начинается письмо Эйнштейна, опубликованное на сайте RR Auction.  

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института (США) и Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) отмечает, что в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.

ВИДЕОВидео: RR Auction Official / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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